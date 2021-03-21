Ekranlara yeni bir dizi merhaba diyor. Kağıt Ev yakında seyirci karşısına çıkacak. Kağıt Ev, sürükleyici hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyecek. Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu da netleşti. Peki, Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları kim? Kağıt Ev dizisi konusu ne? Kağıt Ev dizisi hangi kanalda? İşte Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosu!

Sürükleyici hikayesi ve usta oyunculardan oluşan kadrosuyla ekranlara gelecek olan Kağıt Ev dizi si şimdiden merak uyandırdı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kağıt Ev ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. O3 Medya’nın imza attığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturduğu Kağıt Ev dizisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları kim? Kağıt Ev dizisi konusu ne? Kağıt Ev dizisi hangi kanalda? İşte Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosu!

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

KAĞIT EV DİZİSİ OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ!

Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandıracak. Yasak Elma dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Can Nergis ile, geçtiğimiz sezon Yasak Elma’ya veda eden Tuvana Türkay da Kağıt Ev dizisinde rol alacak isimler arasında. Birsen Altuntaş’ın twitter hesabında verdiği bilgiye göre diziye Çetin rolüyle Bülent Gültekin, Mert rolüyle Nejat Uygur, İnci rolüyle Tuğçe Aykut ve Melisa rolüyle Bulut Eker de katıldı. Doğduğun Ev Kaderindir'de Dilara yani Kibrit karakterine hayat veren Helin Kandemir'in de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU

'Cihan' ve 'Aylin Fırtına', oğulları 'Mert', büyük kızları 'Cemre' ve küçük kızları 'Melisa' ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır. Kariyerleri, evleri, hayatları… Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir.

Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.