Kaftancıoğlu cezadan kurtulamadı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve diğer CHP’li belediye başkanları bir toplantı düzenledi.

Toplantı çıkışı gazetecilerin karşıladığı Kaftancıoğlu, “Burada olmamız niye bu kadar ilginizi çekti, anlayamadım” diyerek tepki gösterdi. “Pandemide yasak olmasına rağmen mekân mı açtırdınız?” sorusuna da “Burası bir ofis. İstanbul halkıyla ilgili vereceğimiz bir karar için ön değerlendirme yaptık. Özel bir mekânda görüştük, çok teşekkür ederiz” cevabını verdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de, “Yemek iddiaları yalan ve saptırmadır. Esnafı zorda bırakacak haberlerden kaçının” dedi. Apartman görevlisi ise “Aileler oturuyor. Ofis yok” dedi. (Hürriyet)