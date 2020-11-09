Kafkas Üniversitesi en az ilkokul mezunu sürekli işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Kafkas Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla en az ilkokul mezunu sürekli işçi alacak. Kafkas Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kafkas Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kafkas Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları!

Kafkas Üniversitesi en az ilkokul mezunu 52 sürekli işçi alacak. Kafkas Üniversitesi işçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla alınacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Kafkas Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrolarında işçi istihdam edilecek. Peki, Kafkas Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kafkas Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları!

Kafkas Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla en az ilköğretim mezunu 52 sürekli işçi alacak. Kafkas Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İşkur hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 09-13 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kafkas Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.işkur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C.kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecek

Başvuruların tamamı kura çekimi için İŞKUR tarafından Kafkas Üniversitesine bildirilecek, başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.