Kafkas Üniversitesi 92 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 92 sağlık personeli alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni, laborant, psikolog ve acil yardım teknisyeni kadrolarında alım yapılacak. Peki, Kafkas Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kafkas Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Kafkas Üniversitesi personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni, laborant, psikolog ve acil yardım teknisyeni kadrolarında alım yapacak. Peki, Kafkas Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kafkas Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Kafkas Üniversitesi 92 sağlık personeli alıyor. Kafkas Üniversitesi, hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni, laborant, psikolog ve acil yardım teknisyeni kadrolarında alım yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış

olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli

bulunmamak,

6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. B-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D-KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu

hariç)

E-KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi

olarak çalışacaklardır.

F-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G-Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?