01 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.489 1.07 EURO 8,7620 -1.39
USD 7,2400 -1.08 ALTIN 434,060 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı

DHA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 10:49 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 10:49

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Pelitözü Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde meydana geldi. Özgür Hizmetli (32) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Hizmetli ile yanındaki Emre Karavuş’un (23) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kerem Ünal ise Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Sürücü Özgür Hizmetli ve yanındaki iki arkadaşının unlu mamülleri satan bir kafeteryada çalıştığı, iş çıkışı arkadaşlarıyla evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.
 
 

ETİKETLER

Ordu Kafeterya kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.