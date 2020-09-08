Kafelerde canlı müzik yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı! Canlı müzik yasak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları 2019-2020 Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirirken, canlı müzik ile ilgili alınan yeni bir kararı da duyurdu. Peki, canlı müzik yasak mı? Kafelerde müzik yasağı mı geldi mi? İşte canlı müzik yasağı detayları…

"2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." diyen Bakan Soylu, ayrıca Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından birinin daha yakalandığı duyurdu. Soylu, "11 Mayis 2013’te Reyhanlı’da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat’ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler.” dedi. Kafelerde canlı müzik yasağı hakkında merak edilenler…

CANLI MÜZİK YASAK MI?

"Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak."