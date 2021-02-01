Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar kalkıyor mu?
01 Şubat 2021 Pazartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 20:58
Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Yasaklar ne zaman kalkacak? Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Bugünkü kabine toplantısında koronavirüs kısıtlamaları masaya yatırıldı. Alınan tedbirler ile vaka sayılarında görülen düşüş vatandaşlarda kısıtlamaların gevşetilebileceği yönünde bir kanı oluşmasına neden oldu. Kabine toplantısında yaşanan süreç detayları ile değerlendirildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merak ettiği soruların yanıtını kamuoyu ile paylaştı.
Koronavirüs salgını ile beraber sosyal hayat tamamen değişti. Birçok alanda getirilen kısıtlamalar ile salgının önüne geçilmeye çalışıldı. Pandemi sürecinde hafta içi ve haftasonu sokağa çıkma kısıtlmaları getirildi. Ayrıca kafe ve restoranların çalışma şekilleri ve şartları değişti. Kafeler, restoranlar ve lokantaların açılış tarihi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecanla bekleniyordu. Korona salgını nedeniyle kafe, restoran, kahvehane, lokanta gibi yeme-içme mekanlarına kısıtlama getirilmişti. Bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren bu yerlerin açılacağı tarih merak ediliyor. Durum böyle olunca gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'na çevrilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merak ettiği 'Kısıtlamalar gevşetilecek mi?' sorusuna da açıklık getirdi.
Erdoğan, "Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
ENSANA SAĞLANAN DESTEKLER
Geçtiğimiz yıl salgına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaştık. İhracatçılara destekleme fonu kapsamında 2.4 milyon destek ödemesi yaptık. 2,5 milyon vergi mükellefini rahatlattık. Yeme içme, sinema
tiyatro, konaklamada KDV oranını %1'e indirdik. Genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %8'e düşürdük. Kıraathane, internet kafe, sineme salonu gibi işletmelerin vergi yükümlülüklerini erteledik. Taksi, dolmuş pazarcılar gibi esnaflarımızı doğrudan destek ödeme kapsamına aldık. Aynı şekilde lokantacılık, pansiyon gibi faaliyet yerlerini aynı kapsama dahil ettik. Ayrıca esnafımıza büyük şehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği yapıyoruz. 2019 yılı cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler, eğer 2020 yılında %50 kaybı yaşadılarsa yaşadıkları kaybın %3'ü kadar hibe alabilirler. Bundan sonra da esnafımızın, sanatkarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz