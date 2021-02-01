Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar kalkıyor mu?

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Yasaklar ne zaman kalkacak? Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Bugünkü kabine toplantısında koronavirüs kısıtlamaları masaya yatırıldı. Alınan tedbirler ile vaka sayılarında görülen düşüş vatandaşlarda kısıtlamaların gevşetilebileceği yönünde bir kanı oluşmasına neden oldu. Kabine toplantısında yaşanan süreç detayları ile değerlendirildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merak ettiği soruların yanıtını kamuoyu ile paylaştı.

Koronavirüs salgını ile beraber sosyal hayat tamamen değişti. Birçok alanda getirilen kısıtlamalar ile salgının önüne geçilmeye çalışıldı. Pandemi sürecinde hafta içi ve haftasonu sokağa çıkma kısıtlmaları getirildi. Ayrıca kafe ve restoranların çalışma şekilleri ve şartları değişti. Kafeler, restoranlar ve lokantaların açılış tarihi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecanla bekleniyordu. Korona salgını nedeniyle kafe, restoran, kahvehane, lokanta gibi yeme-içme mekanlarına kısıtlama getirilmişti. Bir süredir paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren bu yerlerin açılacağı tarih merak ediliyor. Durum böyle olunca gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'na çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merak ettiği 'Kısıtlamalar gevşetilecek mi?' sorusuna da açıklık getirdi.

Erdoğan, "Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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