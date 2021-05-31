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Kafeler açılacak mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:27
Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Kritik toplantı sona erdi ve yeni kararlar resmen açıklandı. Türkiye'nin gözü 1 Haziran sonrasında alınacak kritik kararlardaydı. Binlerce işletme sahibi ve çalışanın gözü kulağı kabineden çıkacak kararlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 1 Haziran ve sonrasında uygulanacak yeni dönemin çerçevesi belirlendi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yol haritasını açıkladı. Ülke genelinde uygulanacak yeni tedbirler devreye alındı ve normalleşmeye giden yolda takvim kesinleşti. Bu süreçte özellikle bir süredir kapalı tutulan kafeler, kahvehaneler ve kıraathanelerin durumu merak ediliyordu. Peki, Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte Kabine toplantısında alınan yeni kararlar...
Milyonların beklediği 1 Haziran kararları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanan kritik Kabine toplantısında önemli kararlar çıktı. Uzunca bir süredir vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak hükümet tarafından alınan yasak ve kısıtlamalarda 1 Haziran işaret ediliyordu. Kabine 1 Haziran ve sonrası ile ilgili yol haritasını belirledi ve yeni dönem resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran ve sonrasında uygulamaya geçecek yeni dönemin detaylarını açıkladı. Özellikler kapalı olan kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler durumu merak ediliyordu. Peki, Peki, Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte Kabine toplantısında alınan yeni kararlar...
Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor
salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek."