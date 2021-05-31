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Kafeler açılacak mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Kafeler açılacak mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kafeler, kahvehaneler ve kıraathaneler ne zaman açılacak?