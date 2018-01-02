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Kafede silahlı kavga! Yaralılar var

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 20:23 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 20:33

Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi silahla yaralandı.


İddiaya göre, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Çamburnu Sokaktaki  bir kafede T.M.S. ile kafe sahibi Hüseyin Türk arasında alacak verecek  meselesinden dolayı tartışma çıktı.
 
Kafenin dışına çıkan taraflar bir anda kavga etmeye başladı. T.M.S.  (37) yanında bulunan tabancayla Hüseyin Türk'e (44) 6 el ateş ederek, sol ve sağ  bacaklarından yaraladı. Ateş etmeyi sürdüren T.M.S'nin tabancasından çıkan  mermiler kafe içerisinde oturan Bekir Erdoğan (35), Osman Yazar (25), Ahmet Duzak  (38) ve Hakan Yöntem'in (39) çeşitli yerlerine isabet etti.
 
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan  yaralılardan Türk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri,  olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 
  
 

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Samsun ilkyardım kavga
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