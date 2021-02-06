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Kafede oyun oynayan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza

DHA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 0:56 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 0:56

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede kağıt oyunu oynayan ve aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye kısıtlamayı ihlal etkmek, ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 52 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.


İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede oyun oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, kafenin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Kafeye giren polis ekipleri, masalarda oyun oynadığını belirlediği aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği ve kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 650 lira para cezası uyguladı.

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İzmit koronavirüs kağıt
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