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Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? Restoranlarda oturma süresi var mı?

Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? Restoranlarda oturma süresi var mı?