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Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? Restoranlarda oturma süresi var mı?

01 Haziran 2021 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 9:49

Restoranlar ile ilgili yeni karar! Kademeli normalleşmede yeni aşama bugün resmen başladı. Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranlar artık açılıyor. Ancak bazı kuralları var... Müşterilerini ağırlamaya hazırlanan kafe ve restoranlar ile ilgili kurallar yayımlanan genelgede tek tek açıklandı. Peki, Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? Restoranlarda oturma süresi var mı? Aynı masada kaç kişi oturabilecek? İşte koronavirüsle mücadelenin yeni döneminde restoran ve kafelerde uyulması gereken kurallar...


Milyonların gözü haziran ayına ilişkin atılacak adımlardaydı. Belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimine ilişkin yeni kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı da kabine toplantısında alınan kararların detaylarını Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi'nde açıklık getirdi. Genelgede, uzun süredir açılmayı bekleyen kafe ve restoranların uyması gereken kurallar tek tek açıklandı. Peki, Kafe ve restoranlarda yemek yeniyor mu? Restoranlarda oturmak serbest mi? Restoranlarda oturma süresi var mı? İşte Restoran ve kafelerde dikkat edilmesi gerekenler ve Haziran ayı genelgesinin detayları...
 
 
RESTORANLAR NASIL ÇALIŞACAK? 
 
İçişleri Bakanlığı'nın "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi"ne göre, restoran ve kafeler ile ilgili detaylar şu şekilde: 
 
" Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); 
 
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
 
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
kaydıyla,
 
- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
 
- Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir."
 
KONAKLAMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER
 
Şehirler arası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde); aynı masada aynı anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebileceklerdir. 
 
ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ SAATLERİ
 
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler. 
 
 
 
 

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