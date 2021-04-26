Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayısının 5 bine inmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, koronavirüse karşı mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini açıklayarak alınan kararları sıraladı. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Tam kapanmada kafe ve restoranlar paket servis mi yapacak?

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs salgınında alınan yeni kısıtlama kararını da açıklayan Erdoğan, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Ayrıca tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Tam kapanmada kafe ve restoranlar paket servis mi yapacak?

Tam kapanmada kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Tam kapanma kararı alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yeme içme sektörlerinde sadece paket servis ile hizmet verecekler. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklardır. Uzaktan çalışan kamu personelleri sokağa çıkma yasaklarına tabi olacaklar. Tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetleri için ayrıca bir düzenleme yapılacaktır. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.” şeklinde konuştu.