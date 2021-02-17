Kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte Kabine'den çıkan kritik karar!

Detaylar belli oldu. Kafe ve restoranlar ile ilgili yeni kararlar çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı saat 16.05'te başladı. Toplantının gündeminde salgın, kısıtlamalar ve yeni önlemler vardı. Koronavirüs nedeniyle bulaş riskini azaltmak amacıyla kapalı olan ve bir süredir paket servis ile hizmet veren restoran ve kafelerle ilgili öneriler de görüşüldü ve önemli kararlar alındı. Kabine toplantısının sona ermesinin ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek açıklandı. Peki, Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte Kabine toplatısında alınan kararla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Kritik toplantı sona erdi. Detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda kafe ve restoranlar ile ilgili önemli kararlar alındı. Kabine toplatısında koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan veya paket servis ile hizmet veren restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili öneriler de görüşüldü. Toplatının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranlar ile ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

"Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz.

İşine ara vermek zorunda kalan restoran ve kafeleri olan esnafımızla ilgili önümüzdeki günlerde açıklayacağız"