Kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte Kabine'den çıkan kritik karar!

Kritik toplantı sona erdi. Detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda kafe ve restoranlar ile ilgili önemli kararlar alındı. Kabine toplatısında koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan veya paket servis ile hizmet veren restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili öneriler de görüşüldü. Toplatının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranlar ile ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz.
İşine ara vermek zorunda kalan restoran ve kafeleri olan esnafımızla ilgili önümüzdeki günlerde açıklayacağız"