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Kafe ve restoran, lokanta, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonları ile ilgili flaş karar...

13 Nisan 2021 Salı - 22:17 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 22:17

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verildi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek koronavirüs önlemlerini açıkladı. İki haftalık kısmi kapanmaya gidileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ramazan ayı boyunca sürecek kısıtlamaları da açıkladı.Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara vereceği açıklanırken, Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin ise tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
 
 
 

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