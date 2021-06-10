Kafe tuvaletinde cinsel istismar!

CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöze (41), bir kafeteryada Z.Y.ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçesi belli oldu.

Mahkeme, gerekçeli kararında Z.Y.nin anlatımlarının kamera görüntüleriyle uyumlu olduğunu bildirerek, Müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesi hayatın olağan akışına aykırı dedi. Karagöz'ün anlatımlarının ise, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

"SANIK, MANTIKLI AÇIKLAMALARDA BULUNAMADI"

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Umut Karagöze, Nitelikli cinsel saldırı ve Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verdiği 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Güvenlik kameralarınca Karagözün, Z.Y.yi saçlarından tutarak, sürüklemesi le tuvalette yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı olayının ardından pantolonunu düzeltmesinin görüntülendiği bildirilen gerekçeli kararda, sanığın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Karagözün Z.Y.yi tuvalete sürüklemesine dair makul ve mantıklı açıklamalarda bulunmadığı ifade edilen gerekçeli kararda; Z.Y.nin beyanlarının ayrıntılı ve samimi olduğu, makul ve mantıklı cevaplar vererek, mahkemece inandırıcı bulunduğu vurgulandı.

Mahkeme, gerekçeli kararında Z.Y.nin anlatımlarının kamera görüntüleriyle uyumlu olduğunu bildirerek, Müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesi hayatın olağan akışına aykırı dedi. Karagöz'ün anlatımlarının ise, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

"SANIK, MANTIKLI AÇIKLAMALARDA BULUNAMADI"

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Umut Karagöze, Nitelikli cinsel saldırı ve Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verdiği 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Güvenlik kameralarınca Karagözün, Z.Y.yi saçlarından tutarak, sürüklemesi le tuvalette yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı olayının ardından pantolonunu düzeltmesinin görüntülendiği bildirilen gerekçeli kararda, sanığın suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Karagözün Z.Y.yi tuvalete sürüklemesine dair makul ve mantıklı açıklamalarda bulunmadığı ifade edilen gerekçeli kararda; Z.Y.nin beyanlarının ayrıntılı ve samimi olduğu, makul ve mantıklı cevaplar vererek, mahkemece inandırıcı bulunduğu vurgulandı.