Kafasını defalarca parke taşına vurdu!

İstanbul Maltepe ’de bulunan bir rezidansta 9 Aralık 2019’da, babası ile müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam Günay, iddiaya göre sevgilisi Didem Mengü’yle tartıştı.

KAFASINI DEFALARCA VURDU

Olayın büyümesi üzerine sanık, saçını tuttuğu Mengü’nün başına, kapının önünde duran parke taşıyla defalarca vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Mengü’yü perde zinciri ile boğarak öldürdü. Olayın ardından cesedi bir bavula koydu. Binada güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını düşünen Günay, bavulu banyoya bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Didem Mengü’nün cep telefonunu da yol üzerindeki bir konteynere attı. Abdulselam Günay, iki gün sonra polis merkezine giderek olayı itiraf etti. Günay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdulselam Günay’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

‘BU NASIL BİR ÖFKE’

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci celsesinde söz alan anne Serpil Aksal Köseoğlu, “Benim kızım 1.50 boyunda, 46 kilo birisiydi. Sanık, olaydan önce benim kızımın kendisini çok sinirlendirdiğini söylüyor. Madem öyle bir şey var, kızımı tutup kapının önüne bırakamamış mı? Yavrumun kafasına parke taşı ile vurup yaraladıktan sonra neden perdenin zinciri ile boğmuş? Bu nasıl bir öfkeymiş? Bu şekilde öldürülmeyi hak edecek ne yapmış olabilir benim yavrum?” dedi.

Sanık Abdulselam Günay’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.