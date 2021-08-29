Kafasına taşla vurdu! Kan donduran kavga görüntüleri

Olay dün cumartesi öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.