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Kafasına taşla vurdu! Kan donduran kavga görüntüleri

DHA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 10:35 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 10:42

İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.


Olay dün cumartesi öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin  karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine  polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.
 
 

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