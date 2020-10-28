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Kafa kafaya facia: 1'i uzman çavuş 2 kişi öldü

DHA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 18:30 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 18:30

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler Jandarma Uzman Çavuş Semih Uyar (21) ile Kahraman Yıldırım (67) hayatını kaybetti.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaca ilçesi Zile Kavşağında meydana geldi. Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Semih Uyar'ın yönetimindeki 34 YK 7655 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kahraman Yıldırım'ın kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Kahraman Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Semih Uyar ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturtma sürüyor. 

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Çorum Alaca sürücü
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