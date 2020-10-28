Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaca ilçesi Zile Kavşağında meydana geldi. Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Semih Uyar'ın yönetimindeki 34 YK 7655 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kahraman Yıldırım'ın kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Kahraman Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Semih Uyar ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturtma sürüyor.
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Kafa kafaya facia: 1'i uzman çavuş 2 kişi öldü
DHA | 28 Ekim 2020 Çarşamba - 18:30 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 18:30