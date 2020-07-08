Kadroya geçen taşeron ile 4/d'li işçilere maaş zammı geliyor! Taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman? İşte taşeron maaş zammı ve ödenekler

30 Haziran itibarıyla belediyelerde yaklaşık 450 bin işçi için ara dönem tamamlandı. Artık bu işçilerin şimdiye kadar üye oldukları sendikalardan ayrılarak, belediyelerde ve il özel idarelerinde toplu sözleşme yapma hakkı bulunan sendikalara geçmesi gerekiyor. Çalışanların bu sendikaların yaptığı toplu sözleşmelerden yararlanma süreci de başlıyor. 2021 yılına girildiğinde ise, tüm taşeron çalışanlarının kendi kurumlarında çalışanlarla aynı ücret artışı ve sosyal hak düzenine sahip olması bekleniyor. Peki, Taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman? Taşeron işçinin maaşları artacak mı? Kamu işçileri enflasyon farkı alacak mı? Taşerona enflasyon farkı verilecek mi? İşte taşeron maaş zammı ve ödenekler...

2017 yılında taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle kamu idarelerinin yanı sıra, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Bu süreç ile birlikte işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçişi yapılacak. Buna göre, merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı. Böylelikle taşerondan kadroya geçen çalışanlar için yeni dönem başladı. Temmuz ayıyla beraber başlayan dönemde taşeron çalışanların sendikaları değişecek ve ücret artışlarını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olma hakkı olacak. Bu da 1 milyona yakın çalışanın ücretlerinde değişiklik olması anlamına geliyor. Peki, Taşeron işçilerin maaş zammı ne zaman? Taşeron işçinin maaşları artacak mı? İşte taşeron maaş zammı ve ödenekler...

TAŞERON İŞÇİNİN MAAŞLARI ARTACAK MI?

Taşeron kadroya geçen 1 milyona yakın çalışan için yeni dönem corona virüsün gölgesinde başladı. Temmuz ayıyla beraber başlayan dönemde taşeron çalışanların sendikaları değişecek ve ücret artışlarını belirleyen toplusözleşme süreçlerine dahil olma hakkı olacak. Bu da 1 milyona yakın çalışanın ücretlerinde değişiklik olması anlamına geliyor. Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 yılı sonunda çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle başladı. Bu kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplusözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş olması öngörüldü. Buna göre, merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020’den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise bu tarih 30 Haziran 2020 olarak belirlendi. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplusözleşme uygulandı.

450 BİN İŞÇİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

30 Haziran itibarıyla belediyelerde yaklaşık 450 bin işçi için ara dönem tamamlandı. Artık bu işçilerin şimdiye kadar üye oldukları sendikalardan ayrılarak, belediyelerde ve il özel idarelerinde toplu sözleşme yapma hakkı bulunan sendikalara geçmesi gerekiyor. Çalışanların bu sendikaların yaptığı toplu sözleşmelerden yararlanma süreci de başlıyor. Buna bağlı olarak bu çalışanların ücretlerinin, geçerli toplu sözleşmelere göre düzenlenmesi gerekiyor. Kasım ayında ise, kamu kurum ve kuruluşlarında benzer süreç başlayacak. Buralarda kadroya geçmiş çalışanların da o işyerlerinde örgütlü olan sendikalara geçmesi ve buna göre mali ve sosyal haklarının revize edilmesi gerekecek. 2021 yılına girildiğinde ise, tüm taşeron çalışanlarının kendi kurumlarında çalışanlarla aynı ücret artışı ve sosyal hak düzenine sahip olması bekleniyor.

Taşeron işçilerin sendikalarının değişmesi, işçi sendikalarının üye sayılarını da değiştirecek. Taşeron işçiler "genel hizmet" sektöründe örgütlenmiş bulunuyorlar. Ancak artık istihdam edildikleri işyerleri hangi faaliyet alanındaysa ve orada hangi sendika örgütlüyse o sendikaya üye yazılacaklar. Bu da sendikaların üye sayılarında değişikliğe yol açacak. Herhangi bir sendikanın yetkisinin olmadığı işyerlerinde ise sendikalar arasında üye rekabeti olması bekleniyor.

KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

TAŞERONA ENFLASYON ZAMMI FARKI VERİLECEK Mİ?

İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından açıklamada haziran ayı sonu itibari ile belediyelerde çalışanlar için, ekim ayı itibari ile diğer kamu kurumlarında çalışanlar için sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin özgür olarak yani seyyanen zam ya da enflasyonu dikkate alacak bir zam olması şeklinde talep ettiklerini açıkladı. Bu noktada belediye işçilerine 2021 yılı için beklenen enflasyon oranı yani yüzde 9,51 oranı üzerinden 2023 yılı için ise beklenen enflasyon oranı olan yüzde 8,52 oranına göre yapılması bekleniyor. Ayrıca taşeron işçilerine yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise 75 TL bayram ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ!

Corona virüs nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , corona virüs salgınının durmasını bekleyecek. Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?

2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.

Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.

Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.

2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.