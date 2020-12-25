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Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? Oğlu açıkladı

25 Aralık 2020 Cuma - 15:22 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 15:22

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden babasının sağlık durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı. 
 
Topbaş, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, "Daha önce tedavisi entübe edilerek devam ediyordu. Doktorlar, bir süre önce makineden ayırdı. Ancak durumu tekrar ağırlaşınca yeniden entübe edildi." ifadelerini kullandı.
 
Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden babasının sağlık durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı. 
 
Topbaş, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, "Daha önce tedavisi entübe edilerek devam ediyordu. Doktorlar, bir süre önce makineden ayırdı. Ancak durumu tekrar ağırlaşınca yeniden entübe edildi." ifadelerini kullandı.
 

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