Kadir Topbaş hayatını kaybetti!

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. Refah Partisinin İstanbul teşkilatında ilçe ve il yönetim kurullarında görev yaptı. Refah Partisinin yerine kurulan Fazilet Partisi’nde görev aldı ve İstanbul İl yönetiminde Başkan yarımcısı oldu. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi ve Beyoğlu’nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen Güzel Beyoğlu Projesi’ni geliştirerek uygulamaya koydu.