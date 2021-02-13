Kadir Topbaş hayatını kaybetti!

Eski İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Topbaş için İBB önünde de tören düzenlenecek.
Kadir Topbaş'ın saat 15.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi. Topbaş'ın ailesi saat 17.00 sıralarında hastaneden ayrıldı. Hastaneye taziye ziyaretine gelenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı CHP'liler de geldi.
Kadir Topbaş'ın öz geçmişi
Kadir Topbaş Artvin Yusufeli’nde 8 Ocak 1945 yılında doğdu. Henüz üç aylıkken aile ile İstanbul’a geldi. Ailenin İstanbul’la gelişi ve Saray Muhallebicisi’nin kurulması daha önceki tarihlere dayanır.
Öğrenimine önce Işık Lisesi’nde başladı, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Topbaş ayrıca Beyoğlu Atatürk Lisesi’nden lise diploması aldı. 1972 yılında bir yandan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam ederken, bir yanan da Mimar Sinan Üniversitesi’nde Mimarlık okudu ve her iki fakülteden de mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi
Ve Arkeoloji Anabilim Dalı’nda “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” başlıklı tezi ile doktora yaptı.
Uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı ve siyasi çalışmalara katıldı. 1977 yılı milletvekili seçimlerinde Artvin’de MSP adayı oldu. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, köşk ve kasırların restorasyonunda çalıştı.Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.
1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. Refah Partisinin İstanbul teşkilatında ilçe ve il yönetim kurullarında görev yaptı. Refah Partisinin yerine kurulan Fazilet Partisi’nde görev aldı ve İstanbul İl yönetiminde Başkan yarımcısı oldu. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi ve Beyoğlu’nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen Güzel Beyoğlu Projesi’ni geliştirerek uygulamaya koydu.
Siyasi çalışmalarına 2001 yılında AK Parti kurucusu olarak devam etti 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2009 ve 2014 seçimlerini de kazanarak İstanbul’a üç kez üst üste belediye başkanı seçilen siyasetçi unvanına sahip oldu.2010 yılında Meksika’nın Başkenti New Mexico’da toplanan Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’na (UCLG) Başkan seçildi. Bu görevi iki dönem -2016’ya kadar- sürdürdü. Topbaş 2011'de Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanlığına ve Asya Belediye Başkanları Forumu’na (AMF) Başkan seçildi. Topbaş 2009 ve 2017 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da görev yapmıştır.
Kadir Topbaş'ın Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı ‘Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent’, TAÇ Vakfı ile birlikte hazırladığı ‘Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II’ ve ‘Anılarda Beyoğlu’ isimli eserleri bulunmaktadır.Topbaş aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyeliğini, Tarih ve Çevre Vakfı (TAÇ Vakfı) mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.