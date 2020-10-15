Kadir Şeker’in avukatı Mustafa Aladağ, Neler Oluyor Hayatta’ya bağlandı

Kadir Şeker’in avukatı Mustafa Aladağ, Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak olay gününe dair detayları ilk kez anlattı.

İnfial yaratan olayın ardından Kadir Şeker dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Karar sonrasında Şeker, “Kasten Öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay ceza aldı. Şeker’in avukatı Mustafa Aladağ, “Kasten adam öldürme eyleminin gerçekleştiği meşru müdafaa sınırları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunduğunu” dile getirdi.

Olay başlangıcında Ayşe Dırla’ya sözlü şiddet uygulandığını kadının ağlama seslerine dayanamayan Kadir Şeker’in duruma müdahale ettiğini ifade etti. “Özgür Duran, Kadir Şeker’in boğazını sıktı o da can havliyle nefessiz kalıp istem dışı bıçakladı” sözlerine yer verdi. İddiaların odağındaki bıcağın ise Kadir Şeker’a ait olduğunu belirtti.