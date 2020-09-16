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Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu

16 Eylül 2020 Çarşamba - 10:50 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 11:40

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.


19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma yapıldı. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, iddianameye bağlı kalarak  suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek,  'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminde en üst sınırdan verilmesi talep edildi.
 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık  Şeker, maktul Özgür Duran'ın yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.
 
Şeker, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir kadını  kurtarmak isterken olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.
 
Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi  olduğunu belirtti.
 
Ağabeyi hakkında medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını  öne süren Duran, "Ağabeyim uyuşturucu satıcısı değildi. Sosyal medya  paylaşımlarından da uyuşturucuya karşı olduğu anlaşılacaktır. Ağabeyime çok  haksızlık yapıldı. Bizler de mağdur olduk. Sanıktan şikayetçiyim, adalete  güveniyorum." ifadesini kullandı.
 
Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut, adli tıp raporunda  Şeker'in sırtında 3 santimetrelik, kabuk bağlamaya yüz tutmuş bir kesi yarası  tespit edildiğinin yer aldığına dikkati çekerek, Şeker'in olaydan kısa süre önce  bıçaklı bir yaralama olayına da karışmış olabileceğini öne sürdü.
 
Avukatın bu iddiası üzerine söz alan Kadir Şeker, "Daha önce böyle bir  olaya karışmadım." dedi.
 
Maktulün babası Cengiz Duran'ın avukatı Duygu Delibaş ise şöyle  konuştu:
 
"Şu anda kamuoyunda öyle bir algı oluştu ki sanki biz mağdur tarafı  değil, sanık tarafıyız. Bu dosya kadına şiddetle bütünleştirilmiş bir dosya oldu.  Söz konusu olayda şiddet yoktur. Kadir Şeker'den bir kahraman yaratılmaya  çalışılmaktadır. Kadir Şeker bir canidir demiyoruz. Bu tartışılır. Ancak Kadir  Şeker bir kahraman değildir. Olayda elinde bıçağı olmasaydı olaylar bu hale  gelmeyecekti. Buradan çıkacak karar ülke gündemine oturacak. Kadir Şeker lehine  bir karar bireysel silahlanma ve sokak adaletini de meşrulaştıracaktır."
 
İddia makamının esas hakkındaki görüşünü açıkladığı duruşmada,  Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar  hapisle cezalandırılması talep edildi.
 
Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden  uygulanması istendi.
 
Sanık Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ,  savcılık mütalaasını kabul etmediklerini vurguladı.
 
Suç vasfının değişeceğini öngördüklerini dile getiren Aladağ, bu  nedenle müvekkilinin, içeride bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak  tahliyesini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve esasa ilişkin  savunmaların hazırlanması için Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek  duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.
 
Olay
 
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez  Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini  darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür  Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve  darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.
 
Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.
 
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i,  ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker çıkarıldığı hakimlikçe  tutuklanmıştı.
 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker  hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla  kadar hapis cezası talep edilmişti.
 
 

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