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Kadir Şeker davasında flaş gelişme!

AA |  24 Haziran 2020 Çarşamba - 13:28 | Son Güncelleme : 24 06 2020 - 13:31

Konya'da, sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi  engellemek isterken öldüren, hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme"  suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir  Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
 
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeker,  maktul Özgür Duran'ın anne ve babası, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.
 
Sanık Şeker, daha önce verdiği ifadelerini tekrarladı, öldürme  kastıyla hareket etmediğini savundu.
Teyzesinin evine gittiği sırada parktan tartışma sesleri duyduğunu  anlatan Şeker, "Bir kadının ağlama sesini duydum. 'Tamam, yeter' diyordu. Kadının  ağlamasına dayanamadım yanlarına gittim. Şahsı uyarınca sinirlendi ve bana  küfretmeye başladı. 'Karım değil mi sana ne' dedi. 'Karınsa neden ağlatıyorsun'  dedim. Kadın da 'Hadi git ablam, o benim eşim' deyince arkamı dönüp uzaklaştım.  15 metre kadar uzaklaşmıştım ama şahıs küfretmeye devam etti. En son anneme küfür  etti, 'Seni bulacağım' dedi. Arkamı dönüp 'Bulamazsın' dedim, saldırdı."  ifadelerini kullandı.
 
"Sadece kadının iyi olduğundan emin olmak istemiştim"
 
Daha önce bir kavga olayına karışmadığını ve olay günü de kavga etme  niyeti taşımadığını belirten Şeker, "Bana saldırınca karşılık veremedim. Yüzüme  sürekli yumruk attı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi sandım. 'Belki  bıçağın açılma sesini duyar ve beni bırakır' diye cebimdeki bıçağı çıkardım ama  bırakmadı ve yere düştük. sonra kalkıp arkama bakmadan uzaklaştım. Yaralandığını  fark etmemiştim." diye konuştu.
 
Olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Şeker, "Ben böyle olmasını  istemiyordum. Evime gitmek istiyordum ama bırakmadı. Ben sadece kadının iyi  olduğundan emin olmak istemiştim. Üzgünüm. Arkadaşlarım üniversiteye gidecek, ben  hala cezaevindeyim." ifadesini kullandı.
 
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek,  duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
 
Olay
 
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez  Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini  darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür  Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve  darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.
 
Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp  Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.
 
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i  ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe  tutuklanmıştı.
 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker  hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla  kadar hapis cezası talep edilmişti
 

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