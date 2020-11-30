Kadir Şeker davası ne oldu, son durum ne? Ayşe Dırla ifadesi ve Kadir Şeker olayı

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla'nın bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Söz konusu haberin ardından Kadir Şeker olayı ve davası merak edilmeye araştırmaya başladı. Peki, Kadir Şeker davası ne oldu, son durum ne? Ayşe Dırla ifadesinde ne söylemişti?

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 900 gram eroin maddesi bulundu. Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen Ayşe Dırla ile Murat Hanlı gözaltına alındı. Ayşe Dırla ve yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Ayşe Dırla’nın bulunduğu araçta eroin bulunması, Kadir Şeker olayını yeniden gündeme getirdi. Peki, Kadir Şeker kaç yıl ceza aldı, son durum ne? Kadir Şeker olayı nasıl olmuştu?

KADİR ŞEKER OLAYI

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine Ayşe Dırla'nın şiddet gördüğünü düşünerek, çifti ayırmaya gitti bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını iddia etmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

AYŞE DIRLA İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Ayşe D., Duran’ı sevdiğini belirterek şunları anlattı: ”Onun için üç çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir’de yaşadık. Dört ay önce Konya’ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik, çıkıp parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür’e ‘Neden bayanı rahatsız ediyorsun?’ dedi. Özgür de ‘Biz birlikteyiz’ diye yanıt verdi. ‘Nikahlı karın mı?’ diye sordu. Ben de ‘Evet ablacım, o benim eşim, sen git’ dedim. Kadir’in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken aralarında boğuşma yaşandı.”

Arbede sırasında Duran’ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., sonrasında yaşananları şöyle aktardı: ”Özgür’den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, darp izi olurdu. Kadir, Özgür’ün kendisini darp ettiğini söylüyor ama Özgür’de de darp izleri var. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp onu bu durumdan kurtardım.”

Duran’ın ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘yağma’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından toplam 19 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.