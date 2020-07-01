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Kadir İnanır'a yoğun ilgi

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:23 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:23

Usta oyuncu Kadir İnanır, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.


Kadir İnanır, yakın dostuyla birlikte geldiği AVM’de, yazlık ürünleri deneyip alışveriş yaptı.
 
Alışveriş sırasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen oyuncu, mütevazi tavırlarıyla kendine hayran bıraktı.

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