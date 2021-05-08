Kadir gecesi nedir, kandil mi? Kadir gecesi ile kandil aynı şey mi?

Kadir Gecesi kandil mi, kadir gecesi nedir? Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi hakkındaki aramalar arttı. Ramazanın 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Kadir Gecesi hakkında merak edilen konulardan biri de kadir gecesi ile kandil gecesinin aynı anlama gelip gelmediği oluyor. Peki, Kadir gecesi ile kandil aynı şey mi?

Kadir gecesi ile kandil aynı şey mi, kandil gecesi nedir? Kur'an-ı Kerim'de, Kadir Suresi'nde geçen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi nedir? Kadir gecesi kandil mi, Kadir gecesi ile kandil aynı şey mi?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî olarak ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gece olarak bilinir.

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi Kandil değildir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, “İ?tikâf”, 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.