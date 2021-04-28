Kadir gecesi ne zaman, kadir gecesi orucun kaçıncı günü? Kadir gecesi 2021 hangi gün?

Kadir gecesi hangi gün, orucun kaçıncı gününe denk geliyor? Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, Kuranı Kerim’in indirildiği gece olarak eda edilir. Bin aydan daha hayırlı olarak buyurulan Kadir gecesi araştırmaları hızlandı.

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında, daha çok son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkân varsa itikafa girilmelidir. Peki, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, kadir gecesi ne zaman?

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayının 26. gününe denk geliyor.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılınmalı, itikafa girilmelidir.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI KILINMASI

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (SAS) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.