Kadir gecesi ne zaman, bugün mü? Ramazan’ın hangi gecesi kadir gecesi idrak edilecek? Diyanet’e göre 2021 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman, bugün kadir gecesi mi, hangi gece kadir gecesi? Kadir Gecesi tarihi araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tövbe ve dilek kapısının sonuna kadar açıldığı bugünde ibadetler gerçekleşirken eller de semaha yükseldi. Kuran’ın indirildiği gece olan Kadir gecesini ihya edecekler Kadir Gecesinin ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. İşte Diyanet’e göre Kadir Gecesi tarihi…

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi dua, ibadet ve namazlar ile idrak edilecek. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde ihya edilecek. Peki, Kadir Gecesi hangi gece, ayın kaçında?

KADİR GECESİ NE ZAMAN? (KADİR GECESİ TARİHİ 2021)

Kadir Gecesi tarihi, Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek. Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ HADİSLERİ VE AYETLERİ

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).



“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)



“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)



"Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)



“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)