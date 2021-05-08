Kadir gecesi duası ve Kadir gecesi namazı! Kadir gecesi yapılacak ibadetler? İşte Kadir Gecesi zikirleri, tesbihleri…

Kadir gecesi nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi namazı, duası, zikirleri, tesbihleri araştırması devam ediliyor. Ramazan ayının içinde yer alan Kadir gecesi bugün idrak edilecek. Vatandaşlar koronavirüs gölgesinde kadir gecesini evlerinde idrak edecek. İslam aleminde bin aydan daha hayırlı gün olarak kabul edilen İslam dininde en önemli günlerden biri olan Kadir gecesi ibadetleri nelerdir? İşte Kadir gecesi okunacak dua, kılınacak namaz, çekilecek tesbih ve zikirler…

Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. Günü idrak ediliyor. Müslümanlar tarafından kutsal günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin Kur’an-ı Kerim’in 97. Kadir suresinde faziletinden bahsedilir ‘’Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” olarak ifadeleri kullanılır. Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi duası ve Kadir gecesi namazı

KADİR GECESİ İBADETLER? (KADİR GECESİ DUA VE NAMAZI)

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber ,Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ DUASI

Kadir Gecesi'nde özel olarak okunacak bir dua bulunmamakla birlikte, bu gecenin en aydınlatıcı bilgisi, Peygamber Efendimizin sözlerinin mazhar olduğu Hadis-i Şerif'tir.

Bu hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu gecede dilenirse Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi de okunabilir.

Mü’min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir:

“Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.” (Bakara, 2/186)

“Orada (mihrapta) Zekeriyyâ, Rabbine; ‘Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin’ diye dua etmişti.” (Âl-i İmrân, 3/38)

“O’ndan mağfiret dileyin, sonra O’na tövbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (duaları) kabul edendir” (Hûd, 11/61)

İMAMI ŞARANİYE GÖRE KADİR GECESİ

İmamı Şarânî’nin (r.a.), Ramazan ayının giriş günlerine bakarak tespitlerde bulunduğu ve 30 yıl bu şekilde Kadir Gecesi’ne isabet ederek ihyâ ettiği rivayet edilir. Şöyle ki;

-Ramazan-ı Şerif Pazar günü girerse Kadir Gecesi, 28’i 29’a bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Pazartesi günü girerse Kadir Gecesi, 20’yi 21’e bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Salı günü girerse Kadir Gecesi, 26’yı 27’ye bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Çarşamba günü girerse Kadir Gecesi, 18’i 19’a bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Perşembe günü girerse Kadir Gecesi, 24’ü 25’e bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Cuma günü girerse Kadir Gecesi, 16’yı 17’ye bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Cumartesi günü girerse Kadir Gecesi, 22’yi 23’e bağlayan gece

Bu usule göre 2020 Kadir Gecesi’nin, 16 Ramazan Cumartesi’yi 17 Ramazan Pazar’a bağlayan gece olduğu tahmin edilir.

KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu Kadir Gecesi Duası okunup, sonra duâ yapılır:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

Anlamı: Allah’ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

Beni affet (merhamet et)

Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır.

Okunabildiğiniz kadar çok Kur'an okunmalı, Kur’an okuyanlar samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur 'ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur 'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).