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Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Yürekler ağza geldi
'Temizlik Benim İşim' yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi, beşinci kattaki evin camlarını silerken yere düştü. Yürekleri ağza getiren Ezildi'nin camın alt tarafındaki çatının üstüne düştüğü öğrenen ekip derin bir nefes aldı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı temizlik videolarıyla tanınan ve şimdilerde Fox TV'de yayınlanan 'Temizlik Benim İşim' yarışmasında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, talihsiz bir kaza yaşadı.