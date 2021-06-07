Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk Aşkın Tarifi'ni anlattı...

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran , Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Aşkın Tarifi’nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yeni projelerini anlattılar.

KADİR DOĞULU

Aşkın Tarifi'nde izleyiciyi neler bekliyor?

Çok eğlenceli, seyir zevki yüksek ve izleyen herkesi tüm dertlerinden uzaklaştıracak kadar samimi güzel bir hikaye bekliyor.

Diziye dahil olma sürecinde sizi etkileyen ne oldu ?

Yönetmenimiz Deniz Koloş bu işi seçmemde büyük etken oldu. Fırat’ı çok sevdim, yeni bir şeyler gösterebilirim heyecanını da çok derinden hissettim.

Fırat Şef'in yolculuğunu sizden dinleyebilir miyiz ?

Fırat, Antepli ve iyi yemekler yiyerek, gerçek bir kültürün ve samimi bir ailenin içerisinde büyümüş. Aile işi olan restorancılık, mesleği olmuş ve kendisini geliştirmek için İstanbul ’a gelip çok başarılı bir şef haline gelmiş. Fransız mutfağı konusunda uzman.

Serra Arıtürk ile güzel bir çift oldunuz. Partneriniz hakkında neler söylersiniz ?

İlk deneyimi olmasına rağmen, bu kadar ciddi bir projenin içerisinde, ona düşen görevi fazlasıyla yerine getiren, yetenekli, İstekli ve açık fikirli biri. Sizin dediğiniz gibi iyi anlaştık ve ekranlarda da böyle görünmesini isteriz. Partner olmak her anlamda uyumlu davranmayı gerektiriyor. Biz de bu uyumu yakaladığımız ve işe yansıttığımız için memnunuz.

SERRA ARITÜK

Aşkın Tarifi'nde izleyiciyi neler bekliyor?

Aşkın Tarifi dizisinde sadece ana karakterlerin birbirlerine duyduğu aşkı ve bunun nasıl bir sürece evrildiğini değil, bunun yanında çok fazla özel ilişkiler ve sürpriz kurulan bağlar göreceğiz. Karakterlerin dostlarına, arkadaşlarına, ailelerine duydukları aşkı ve en çok ta en ağır basan yemeğe ve mutfakta olmaya duyduğu aşkı ve tutkuyu göreceğiz. Bütün farklılıklarına rağmen hayatlarındaki en büyük tutku olan yemeğin yan yana durması zor olan iki insanı nasıl birleştirdiğini ve nasıl bir arada tuttuğunu, nasıl zorlukların üstesinden ortak bir noktayla geldiklerini göreceğiz.

Naz karakterinin yolculuğunu sizden dinleyebilir miyiz?

Naz Soyluer, kendine ait küçük bir dünyaya sahip, üstüne titreterek yetiştirilmiş, küçük bir ailesi olan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, sırtını kimseye yaslamamaya gayret eden ve işini çok özenle yapan genç bir kadın. Yalnızlığını unutmak için mutfağa giriyor ve yemek aşkını keşfediyor. Mutfak; Naz için kendisini en özgür ifade edebildiği yer. Elinin lezzetini ve yeteneğini, gastronomi ile ilgili aldığı eğitimi birleştirerek ailesine yaslanmadan en yakın arkadaşı Şebnem ile ortak bir Fransız restoranı kuruyor. Restoranın sallantılı olduğu bir dönemde hayatına Fırat şef giriyor. Fırat şef; hem Naz’ın hayatına giriyor, hem de restoranın kaderini değiştiriyor. Dizide iki ayrı dünyaya ait insanın, ortak aşkları olan yemekle bir araya geldikleri ve bir arada kalma mücadelelerini izleyeceğiz.

Diziye dahil olma sürecinde sizi etkileyen ne oldu?

Tabi ki beni etkileyen bir sürü şey oldu. Yönetmenimiz Deniz Koloş’un bana güvenmesi ve beni inandırması çok büyük etken oldu. Deniz hoca bana ilk günden itibaren, karakterle, oyunculukla ve kamera önüyle ilgili verebileceği her şeyi en hızlı şekilde vermeye çalıştı. Bende verilen her şeyi en hızlı şekilde almaya ve bunları kamera önünde ekrana yansıtmaya gayret ediyorum.

Kadir Doğulu ile güzel bir çift oldunuz. Partneriniz hakkında neler söylersiniz?

Öncelikle; Kadir ile ilk tanıştığımız andan itibaren çok güzel bir muhabbetimiz oldu. Hem sette hem de kamera arkasında bana son derece destek oluyor. Tecrübelerini aktarmaktan hiç çekinmiyor. Buna ayrı bir zaman ve mesai de ayırıyor. Bende tabi ki bu desteğinden ve yardımından olabildiğince çok faydalanmaya gayret ediyorum. Bunun yanında gerçekten çok eğlenceli de biri, o yüzden hem sette hem de beklerken çok eğleniyoruz. Hem kafa dağıtıyoruz hem de beraber konsantrasyon sağlıyoruz ve bu da bence çok güzel bir uyumumuz olduğu anlamına geliyor. Uyum zaten bu tarz projelerde şart ve kesinlikle çok önemli, eksikliğinde hemen fark edilen ve uyum olduğu zaman da hemen görünen ve insanı içine çeken bir unsur. Bizde bunu aslında en güzel şekilde yakalayabildiğimize inanıyoruz çünkü bu enerjiyi sette ortaya çıkıyor. O yüzden bu projede birbirimizle karşılaştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.