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Kadir Doğulu'nun partneri belli oldu!

23 Nisan 2021 Cuma - 13:28 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 13:28

Kanal D’nin yakında izleyicisi ile buluşacak olan dizisi Aşkın Tarifi’ nin kadın başrol oyuncusu belli oldu. Kadir Doğulu ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncu Serra Arıtürk, Naz karakterine hayat verecek. Daha önce Youtube’da söylediği şarkılar ile de adından söz ettiren Arıtürk, restoran sahibi genç ve yetenekli bir şefi canlandıracak.


Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak.
 
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor
 

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