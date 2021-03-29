Kadir Doğulu aşkın tarifi için mutfağa girdi!

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi’n de şef olarak seyirci karşısına çıkacak olan Kadir Doğulu, mutfağa girdi.

Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç ile yemek provaları yapan Doğulu; “Dizide Gaziantepli, Fransız mutfağında uzman bir şefe hayat vereceğim, bu yüzden çalışmalara şimdiden başladık.

Tutkularımdan biri oyunculuk diğeri ise aşçılık idi. Bu proje sayesinde iki aşkımla da buluştum. Seyircilerimiz Aşkın Tarifi’nde bir yandan hikayeyi izlerken bir yandan da nefis yemeklerin yapılışına şahit olacak” dedi.