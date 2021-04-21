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Kadir Çöpdemir: Virüsten korkuyorum

21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:40 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 15:40

Diş tedavisi için İstanbul'a gelen oyuncu Kadir Çöpdemir, "Bodrum'a taşındım, virüsten korkuyorum" dedi.


Kadir Çöpdemir, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberlerle ilgili konuştu.
 
"İSTANBUL'DA YAŞAMIYORUM"
 
Habertürk'te yer alan habere göre; 53 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar dişimde implant var, konuşamıyorum ama öyle bir şey olmadı. Zaten İstanbul'da da yaşamıyorum, taşındım" ifadelerini kullandı.
 
"BODRUM'A TAŞINDIM"
 
Diş tedavisi için İstanbul'a geldiğini söyleyen Kadir Çöpdemir, "Bodrum'a taşındım, virüsten korkuyorum" şeklinde konuştu.

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kadir çöpdemir bodrum diş
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