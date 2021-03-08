Kadınların korkulu rüyası oldu! Daha 10 yaşında

İstanbul'da 10 yaşındaki yan kesici kadınlar korkulu rüyası oldu. Suç dünyasında 'Gölge' kod adı ile tanınan B.G'nin tam 504 suç dosyası var.

B.G., İstanbul 'un neredeyse her ilçesinde suç işlemiş ve henüz 10 yaşında bir yankesici... Tam 504 suç dosyasında ismi geçiyor. Namı öylesine ilerlemiş ki; onun için "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılıyor.

TEK BAŞINA OLANLARI VE KADINLARI SEÇİYOR

Tek başlarına yürüyen ve özellikle sırtlarında çantaları olan vatandaşları takip ederek ustalıkla açtığı çantalardan cüzdanları ve cep telefonlarını çalıyor. Özellikle de "çocuğu" izlenimini vermek için kadınları hedef seçiyor.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDAN KAÇTI

İstanbul Polisi tarafından defalarca yakalanan fakat yaşı gereği cezai sorumluluğu olmadığı ve hukuken yargılanamayacağı için serbest bırakılan B.G. defalarca gözlem altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na da yerleştirildi. Kaçarak suç dünyasına geri dönüş yaptı.

Çocuk Esirgeme Kurumu'na konuldu fakat yine kaçtı ve suç işlemesinin önüne bir türlü geçilemedi. Ailesi cezaevine olduğu için geçmişte; Tunceli 'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bile yerleştirildi.

Oradan da firar ederek yine İstanbul'a döndü. Şikayetçi olan mağdurlarla birlikte 504 suç dosyasında adı geçen B.G.'nin, polise şikayetçi olmayan mağdurlar da göz önünde bulundurulduğunda binlerce suça karıştığı belirtiliyor.

"SUÇLARI ÇETELER İŞLETTİRİYOR" İDDİASI...

Bir iddiaya göre B.G., yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık suçlarına karışan organize bir çete tarafından suç işlemek üzere kullanılıyor. İddialara göre kendisine suç öğretiliyor ve suç işlettiriliyor. Bu iddianın sahibi; B.G.'nin ailesi fakat B.G. geçtiğimiz yıl Nisan ayında ailesi ile birlikte de gözaltına alındı. 2016 yılında "Oğlum çetelerin eline düştü. Onlar zorla suç işlettiriyor" diyerek İstanbul Emniyeti'ne kayıp başvurusu da yapan B.G.'nin annesi S.G.'nin (28) 108 suç dosyası var.

B.G.'nin babası S.G.'nin (30) de 58 suç kaydı bulunuyor. Sadece 10 yıllık yaşamında adeta suç makinesine dönüşen B.G. hakkındaki bir diğer iddia ise 18 yaşından küçük olduğu ve sürekli serbest kaldığı için ailesi tarafından suça sürüklendiği...

"GEÇMİŞ SUÇLARINDAN YARGILANAMAZ"

Avukat Gizem Gonce ve Avukat Aylin Esra Eren konuyla ilgili bilgilendirme yaparak, "Suça Sürüklenen Çocuklar için yaş küçüklüğünün düzenlendiği 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31.Maddesi'ne göre; fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu yoktur.

Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz veya haklarında ceza davası açılamaz ama çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 12 yaşından küçük suça sürüklenen çocukların ceza sorumluluğu olmamakla birlikte; Çocuk Koruma Kanunu'nun 5.Maddesi'nde "Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler" başlığı altında danışmanlık, bakım, eğitim sağlık ve barınma konularında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir.

Suça Sürüklenen Çocuk 12 yaşını doldurduğunda; kanunlara göre 12 yaşından küçük olduğu dönemlerdeki suç teşkil eden fiillerinden ötürü yargılanması yapılamaz ve söz konusu çocukların hukuki olarak geçmiş yıllardaki suçlarından ceza alması da söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. (Sabah)