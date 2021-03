Kadınların en özel adresi! Bu otel erkeklere yasaktı...

ABD’li yazar Paulina Bren’in ‘Barbizon: Kadınları Özgürleştiren Otel’ adlı kitabı piyasaya yeni çıktı. Kitapta, kasabalı genç bir kız olarak New York ’a gidip, kız yurdu gibi olan Barbizon Oteli’nde kalırken şöhrete kavuşan kadınların hikâyeleri anlatılıyor. 1927’den 1975’e kadar faaliyet gösteren otel, 40’lı ve 50’li yıllarda “hırslı genç kadınlar” için seçkin bir oyuncak ev gibiydi. Otel, o zamanlar tanınmayan aktrisler Grace Kelly, Joan Crawford, Rita Hayworth, Liza Minnelli, yazar Joan Didion, şair Sylvia Plath ve Little Edie Beale (Jacqueline Kennedy’nin kuzeni) gibi isimlere ev sahipliği yaptı. Batan yolcu gemisi Titanik ’ten kurtulan Molly Brown’u da ağırlayan otel, 1920’ler ile 1960’lar arasında New York’ta bekar genç kadınların en özel adresi olarak kabul edildi.