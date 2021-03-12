Kadınların en özel adresi! Bu otel erkeklere yasaktı...

Yeni çıkan bir kitaba göre, Barbizon’a erkek müşteri alınmıyordu. Şöhret olma ve ‘zengin koca’ bulma hayaliyle New York’a giden kasabalı genç kadınlar, Barbizon Oteli’nde kalıyordu. Grace Kelly de otelin koridorunda üstsüz bir şekilde dans ediyordu.

ABD’li yazar Paulina Bren’in ‘Barbizon: Kadınları Özgürleştiren Otel’ adlı kitabı piyasaya yeni çıktı. Kitapta, kasabalı genç bir kız olarak New York ’a gidip, kız yurdu gibi olan Barbizon Oteli’nde kalırken şöhrete kavuşan kadınların hikâyeleri anlatılıyor. 1927’den 1975’e kadar faaliyet gösteren otel, 40’lı ve 50’li yıllarda “hırslı genç kadınlar” için seçkin bir oyuncak ev gibiydi. Otel, o zamanlar tanınmayan aktrisler Grace Kelly, Joan Crawford, Rita Hayworth, Liza Minnelli, yazar Joan Didion, şair Sylvia Plath ve Little Edie Beale (Jacqueline Kennedy’nin kuzeni) gibi isimlere ev sahipliği yaptı. Batan yolcu gemisi Titanik ’ten kurtulan Molly Brown’u da ağırlayan otel, 1920’ler ile 1960’lar arasında New York’ta bekar genç kadınların en özel adresi olarak kabul edildi.

Otel müdürünün katı kuralları nedeniyle Barbizon’a erkek müşteri alınması yasaktı. Erkeklerin lobiden geçmesine bile izin verilmiyordu. Kitaba göre, ABD ’li yazar J.D. Salinger, otelde kalan modellerden birinden randevu alabilmek umuduyla alt kattaki kafede beklerdi. Grace

Kelly, otelde de mizah anlayışıyla ünlüydü. Katı kurallara karşın ‘yaramazlığı seven’ Grace Kelly, otelin koridorunda üstsüz Hawaii dansları yaparak arkadaşlarını eğlendirirdi. Paulina Bren kitabında, küçük odalarına ve kurallara rağmen Barbizon’un gelecek nesil kadınlar için ‘bir tür özgürlüğü’ temsil ettiğini söyledi.

2007’de apartman oldu

Barbizon Otel’e ABD basını da ilgi gösteriyordu. ‘Time’ dergisi gibi ünlü yayınlar, Barbizon’un ‘Hollywood’un en büyük güzelliklerini barındırdığını” ifade etmişti. Sylvia Plath’ın yarı otobiyografik romanı ‘The Bell Jar’a bile konu olan otelde kalan genç kızlardan bazıları şöhrete ve servete kavuştu, ancak çoğu ev kadını oldu! Yıllar içinde otelin adı intihar ve ölümlerle anılmaya başlandı. Bir bölge sakini otelde 55 intihar olduğunu tahmin ederken, 1975 yılında otelin en eski sakinlerinden Ruth Harding (79) on birinci kattaki odasında boğularak öldürüldü. Ardından şöhretini yitiren otel harabe haline geldikten sonra 2007’de lüks apartman dairelerine dönüştürüldü. (Milliyet)