Kadınların en büyük kabusu! Bu sorun kısırlığa yol açıyor!

Üreme çağındaki kadınların yüzde 20 ile 40’ında görülen miyomlar rahim düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümöral kitlelerdir. Yüzde 20-30 oranında görülen kitleler yaş ilerledikçe büyüdüğünü ve sayılarının artığını ancak menapozda gerilediğini söyleyen Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, “Miyomlar lokalizasyonlarına göre rahim iç tabakasında yer alıp infertilite dediğimiz kısırlığa neden olabilirl

Kadınların yüzde 20 ile 40’ında görülen miyomlar yerleşim veya büyüklüğüne göre kısırlık yani infertilite nedeni olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, miyomlar ile ilgili bilgi verdi.

Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu “Miyomlar lokalizasyonlarına göre rahim iç tabakasında yer alıp infertilite dediğimiz kısırlığa neden olabilirler. Rahim kas iç yapısında yer alanlar intramural myom adını alıp yer kaplayan çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Son olarak da rahim dış tabakasının altında olup subseröz myom adını alır ve yine yer kaplayan ve çok büyük ebatlarda olan miyomlar olabiliyorlar. Belirtileri açısından, submuköz miyomlar infertiliteye neden olurken, intramural miyomlar yer kaplayan lezyonlar olduğu için karında şişlik ve komşu dokulara bası yapabilirler. İntramural miyomlar önde idrar kesesine bası yapıyorlarsa sık sık idrara çıkma ve tam idrarı boşaltamama şikâyeti vardır. Yine arkaya rektuma bası yapıyorlarsa da kabızlık ve gaz çıkarma gibi şikayetlere neden olabiliyorlar. Subseröz miyomların da kitle olarak yer kaplama ve bası yapma özelliği mevcuttur” şeklinde konuştu.

“GEBELİKTE DE GÖRÜLEBİLİYOR”