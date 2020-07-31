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Kadınları takip edip cinsel tacizde bulundu! 'Kendime engel olamıyorum'

DHA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 9:36 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 9:36

Bursa'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği öğrenildi.


Bursa'da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin Batuhan Karayılan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.
 
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
 
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Bursa taciz Batuhan Karayılan
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