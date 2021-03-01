Kadınları kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

Antalya'da 3 kadın arasında çıkan kavga bir anda mahalleye yayıldı. 20 kişinin birbirine girdiği anlar bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Zeyitnköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar kavga etmeye başlarken, vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Araya girenler, 3 kadından birini tutarken, diğer ikisi ise saç saça baş başa kavga etmeye devam etti.