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Kadınlara zorla ilişkiye sokuyorlardı

Kadınlara zorla ilişkiye sokuyorlardı İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.
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