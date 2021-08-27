Motosiklet eğitimi almak isteyen kadınlar için hafta içi belirlenen günlerde, Yamaha Riding Academy'de, doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler veriliyor. İstanbul Autodrom'da yer alan Yamaha Riding Academy'de verilen başlangıç seviyesi eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı yakalıyor.
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Kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi!
27 Ağustos 2021 Cuma - 17:42 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 17:43
Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak, daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak amacıyla Yamaha Motor Türkiye kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi vermeye başladı.
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