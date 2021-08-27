Kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi!

Motosiklet eğitimi almak isteyen kadınlar için hafta içi belirlenen günlerde, Yamaha Riding Academy'de, doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler veriliyor. İstanbul Autodrom'da yer alan Yamaha Riding Academy'de verilen başlangıç seviyesi eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı yakalıyor.