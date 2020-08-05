Kadınlara devlet desteği! Kadınlara özel sosyal yardımlar ve başvuru şartları!

Devlet, kadınlara yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle daha çok destek sağlıyor. ‘Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı, gebelik, doğum yardımı ve lohusalık yardımları bunlardan bazıları. Peki, Kadınlara özel sosyal yardımlara başvurular nasıl yapılır? Şartlı doğum, gebelik, lohusalık ve sağlık yardımı nasıl alınır? İşte kadınlara özel sosyal yardımlar ve başvuru şartları...

Türkiye’de sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. Yani kadınlara sosyal yardımlarda daha fazla destek sağlanıyor. Hükümet kısa süre önce sosyal yardımlarda da artışlara gitti. Örneğin; eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 750 liraya çıktı. Bu ödemeden yaklaşık 165 bin kadın yararlanıyor. Sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı. Kadınlara özel sosyal yardımlara başvurular nasıl yapılır? Şartlı doğum, gebelik , lohusalık ve sağlık yardımı nasıl alınır? İşte kadınlara sağlanan sosyal yardımlar ve başvuru şartları

SYD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 750 TL'LİK ÖDEME NASIL ALINIR?

Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

Yapılan zamla birlikte aylık tutar 275 liradan 375 liraya çıkarıldı. İki ayda bir 750 lira olarak yatırılacak.

MUHTAÇLIK DURUMUMUN YÜKSELMESİ YARDIMA ENGEL Mİ?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 852 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

SYD ÖDEMELERİ NEREDEN ALINIR?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.

KADINLARA ŞARTLI DOĞUM, GEBELİK VE SAĞLIK DESTEĞİ

Şartlı sağlık yardımı, şartlı lohusalık yardımı ve şartlı gebelik yardımı miktarlarında da yüzde 29’luk artışa gidildi. Şartlı doğum yardımı 100 liraya çıktı.

DOĞUM YARDIMI

Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlara doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde bir defaya mahsus yapılan nakdi yardım. 75 liradan 100 liraya çıktı.

GEBELİK YARDIMI

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvencesi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım. Aylık 35 liraydı, yüzde 29 artışla 45 liraya çıtı.

LOHUSALIK YARDIMI

Lohusalık döneminde düzenli muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyordu. Bu ödeme de 45 liraya çıktı. Bu ödeme muhtaç ailelere yapılıyor.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Şartlı Sağlık Yardımı: Yoksul ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile yapılan yardım. Ödemeler çocuk başına aylık 35 liradan 45 liraya çıktı.