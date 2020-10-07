Kadınlara aylık 418 TL ödeme! Vefat eden sigortalının eşine ölüm aylığı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde verilen haklardan biri de ölüm aylığıdır. Eşi vefat eden kadınlara Bakanlık tarafından ölüm aylığı bağlanıyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranlarının ardından dul ve yetim aylıkları yüzde 5.75 arttı.

Vefat eden sigortalının eşi ve çocuklarının yararlandığı ölüm aylığı kadınların ekonomik olarak mağduriyet yaşamaması için tanınan haklardan biridir. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranına göre ölüm aylıkları arttı.

Kadınlara en düşük aylık 418 TL ödeme yapılıyor. Zamlı ölüm aylıkları hissesine göre değişiyor. Yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 418, yüzde hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı ise ek ödemeler dahil 4 bin 800 TL oluyor. Ödemeler T.C. Kimlik Numarası ile PTT üzerinden alınabiliyor.

ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI

Buna göre ölüm aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımdan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ayrıca resmi nikahlı eşini kaybetmiş olanlara bağlanıyor.