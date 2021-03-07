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Kadınlar üretiyor! 50 ülkeye ihraç ediliyor
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi’nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye ihraç ediliyor. Geçen yıl 50 milyon dolar ihracat yapan Huğlu'da üretilen silahlara artık kadın eli de değdi. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine ait fabrikada yaklaşık 30 kadın, makine mühendisi, CNC makinesi operatörü ile kalite kontrol, montajlama ve paketleme bölümleri görev yapıyor.