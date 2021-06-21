Kadınlar neden dolgun dudak sever?

Çok eski dönemlerden bu yana, dolgun ve hacimli dudaklar, kadınsılığın ve çekiciliğin sembolü oldu. Son yıllarda pek çok kişi dolgun dudakların hayalini kuruyor. Estetik bir yüz görünümüne sahip olmak, hoş ve çekici görünmek için kullanılan öne çıkan uygulamalardan biri ise liplift yöntemi. Peki, Liplift nasıl yapılır? Liplift kalıcı mı? Liplift ameliyatının avantajları neler? KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen anlattı.

Kimileri dolgun dudaklara doğuştan sahiptir, kimileri ise dolgun dudakların hayalini kurar. Peki kadınlar neden daha hacimli dudaklara sahip olmak ister? Bunun için hangi yöntemler daha avantajlıdır? KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

ESKİ DÖNEMLERE DAYANIYOR

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Çok eski dönemlerden bu yana, dolgun ve hacimli dudaklar, kadınsılığın ve çekiciliğin sembolü olmuştur. Çünkü kalın dudaklar, kişilerin daha estetik bir yüz görünümüne sahip olmasını sağlarken, aynı zamanda gülüşlerinin de daha hoş ve çekici görünmesine neden olmaktadır" dedi.

LİPLİFT (DUDAK KALDIRMA) AMELİYATI 45 DAKİKA SÜRÜYOR

Prof. Dr. Sezen, dudak kaldırma yani liplift ameliyatı, uygun olan hastalarda lokal anestezi yöntemiyle, veya “sedasyon” olarak adlandırılan hafif bir sakinleştirici eşliğinde uygulanabildiğini belirterek “Çok uzun sürmeyen bu operasyon, deneyimli bir cerrahın gerçekleştirmesiyle ortalama 45 dakika sürer. Operasyonun ardından, 1-2 saatlik gözleminden sonra hasta evine dönebilir" diye konuştu.

DOĞAL SONUÇLAR VERİYOR!

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, Liplift yöntemi uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Uygulama esnasında, burun ile dudağın arasındaki ciltten, hemen burun altındaki kıvrımlara denk gelecek şekilde kesiler yapılır. Liplift yöntemiyle üst dudak daha kalın ve daha dolgun bir şekil kazanır. Bu işlem, diğer dudak uygulamalarına göre daha doğal bir sonuç verecektir. Adından da anlaşılacağı gibi bu işlem dudağı yukarıya doğru kaldırmayı amaçlar"

DİŞLER GÖRÜNÜR, BARKOD ÇİZGİLERİ AZALIR

Dudak kaldırma (liplift) ameliyatını, diğer dudak uygulamaları ile kıyasladığında pek çok avantajının olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sezen, “Öncelikle bu operasyon ile üst dudak cildinin ideal ölçülere geldiğini söyleyebilirim. İdeal ölçülere ulaşan üst dudak doğal bir şekilde kalınlaşır ve yukarıya döner. Üst dişler normal yüz ifadesinde ve gülme esnasında, çekici ve zarif bir şekilde görünür hale gelir. Bunların yanı sıra, üst dudak cildindeki "barkod çizgileri" olarak adlandırdığımı kırışıklıklar da azalır" dedi.

LİPLİF AMELİYATININ EN BÜYÜK AVANTAJI!

Liplift ameliyatının sağladığı en önemli avantajlardan birinin tüm olumlu değişimleri süresiz yani kalıcı olması olduğunu dikkat çeken Prof.Dr. Ozan Seymen Sezen, “Liplift işleminin tamamlanmasından sonra hasta, dudak dolgusu işlemlerinde yaptığı gibi 8-12 ayda bir işlemi yenilemek zorunda kalmaz. Liplift bir kez yapılır ve ortaya çıkan hacimli görünüm ömür boyu sürer. Tabii ki tıbbi her işlemde olduğu gibi "liplift" ameliyatında da, hastalar cerrahın deneyimli, istekleri sabırla dinleyen, iletişimi kuvvetli ve donanımlı bir kişi olmasını gözetmelidir. Hastaların cerrah seçimini iyi bir araştırmanın ardından yapmalarını öneririm" diye konuştu.