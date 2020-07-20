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Kadınlar neden cinsellikten soğur? İşte 24 neden...
Cinsel isteksizlik çiftlerin en sık yaşadığı problemler arasında yer alıyor. Cinsel isteksizlik problemi asla ertelenmemeli ve tedavi edilmeli. Hem kadında hem de erkekte görülebilen cinsel isteksizlik problemi için uzmanlardan yardım almak her zaman en doğru yol olacaktır. Peki kadınlarda cinsel isteksizlik neden olur? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, kadınların cinsellikten soğumasının nedenlerini anlattı.
Kadınlar neden cinsellikten soğur?
Cinsel konuda bilgi yetersizliği
Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlar çekilmesi kaygısı
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