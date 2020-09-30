Kadınlar, maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp etti!

İstanbul Esenyurt 'ta 10 yaşındaki kız çocuğu, sitedeki oyun alanında maskesiz oldukları için uyardığı yabancı uyruklu kadınlar tarafından darp edildi.

Olay Eseyurt'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu beraberindeki arkadaşlarıyla oturdukları sitenin çocuk oyun alanına geldi. Kız çocuğu ışıkları kapattı. Bu sırada oyun odasında oturan ve Libyalı olduğu öğrenilen 3 kadından biri ışıkları açması yönünde çocukları uyararak tepki gösterdi. Kız çocuğu da odanın ışıklarını açarken, kendilerini uyaran kadınların maskesiz olduğunu görünce maske takmaları yönünde uyardı. Bu duruma sinirlenen kadınlar tepki gösterince çocuklar tekrar başka bir odaya kaçtı.

KIZ ÇOCUĞU HES UYGULAMASINDAN ŞIKAYET ETMEK İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Bu sırada arkadaşlarıyla oyun odasına tekrar gelen kız çocuğu da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından yetkililere bildirmek için cep telefonuyla maske takmayan kadınların videosunu çekti. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 3 kadından ikisi küçük kızın peşinden koştu. Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan 2 kadın 10 yaşında ki Liva Yağmur Köprücü'ye iddiaya göre vurdu. Bu sırada kadınlardan biri iddiaya göre küçük kızın telefonunu aldı.

Telefonunun alındığını gören küçük kız çocuğu da ağlayarak kadının peşinden koştu. Oyun salonuna tekrar gelen kadınlar durumu görevlilere bildirdi. Site görevlileri de küçük kızı oturduğu daireye götürerek ailesine teslim etti. Eve gelen çocuğunun ağladığını gören anne Çiğdem Köprücü durumu eşi Şehmus Köprücüye haber verdi. Anne ve baba küçük kızını darp eden kadınları '155 Polis İmdat' hattını arayarak şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafın da ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK, NETİCELENMESİNİ BEKLİYORUZ

Polis merkezinde ki şikayetinden sonra konuşan anne Çiğdem Köprücü, "Sitemizin çocuk alanında 10 yaşındaki kızım oynarken, 3 tane yabancı uyruklu hanımefendinin maskesiz oturmasını önce uyarıp sonra da video çekmiş. Görüntü çekilmesine sinirlenen kadınlar da çocuğumu bir odada sıkıştırıp dövdüler. Diz darbeleriyle de karnını tekmeleyip boğazını da nefessiz kalana kadar sıkmışlar. Olayı görüp odaya gelen temizlik görevlileri kadınların elinden almasıyla kızım kurtuldu. Polis merkezine gelerek şikayetimizi yaptık. Kızım, babası, ben ve avukatımız ile neticelenmesini bekliyoruz. Olay akşam saat 20.00 sıralarında oldu" dedi. Ayrıca küçük kızın babası Şehmus Köprücü de "Dünyadaki en önemli varlıklarımız çocuklarımız. Ben dokunmaya kıyamazken, 3 tane yetişkin kadın darp ediyor. Devlet hastanesinden aldığımız raporlar da bunu söylüyor bu asla kabul edilir bir şey değil. Devletimize güveniyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

BENİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KURTARDI

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan 10 yaşında ki Liva Yağmur Köprücü ise, "Biz arkadaşlarımızla oyun alanında saklambaç oynayacaktık. Bizim hepimizin maskesi vardı. Biz ışıkları kapatınca yanımıza gelip bağırdı. İkinci kez ışığı yanlışlıkla kapatınca tekrar yüksek sesle bağırdı. Biz başka bir odaya geçince onların maske takmadığı aklımıza geldi. Telefonu olan tek kişi ben olduğum içinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması için cep telefonum ile video çektim. Kadınlar beni görünce peşimden koşarak odada yakaladı. Beni odaya sıkıştırınca iki kadın kollarıma ve karın boşluğuma vurdular. Diğer kadında da gelerek benim telefonumu aldı ve yere attı. Geldiler boğazımı sıktılar ve 3 dakika sürdü nefes alamadım. Beni anne ve babama şikâyet etmek için telefonumu aldı ve güvenlikten alırsın dedi. Temizlik görevlisi beni kadından kurtarıp telefonumu da alarak evime götürdü. Bizde karakola gidip şikayetçi olduk. Yüce Türk devletine güveniyorum. Maske takın hayatınızı koruyun" dedi.

YAŞANANLAR SİTENİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Çocuk oyun alanında yaşananlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler 10 yaşındaki Liva yağmur Köprücünün 4 arkadaşı ile oyun odasına girdiği görülüyor. Salonda ilerleyen çocuklardan küçük Liva ışıkları kapatıyor. Bir kadının küçük Liva'ya bir şeyler söylediği görülüyor. Çocuklar başka bir odaya kaçarken küçük Liva ve arkadaşları salona geri geliyor. Kadınlardan biri çocukları kovalıyor. Bu sırada küçük Liva'nın da elindeki telefonla kadınların videosunu çekmek için tekrar salona geliyor. Liva'nın elinde telefonu gören 2 kadın küçük kızın peşinden koşuyor ve bir odada yakalıyor. Kadınlar küçük kıza vururken Liva'da kendini korumaya çalışıyor. Görüntülerin devamında ise kadınlardan biri Liva'nın telefonu alırken, küçük kız da ağlayarak telefonunu almak için kadının peşinden koşuyor. Kadınlar ile Liva ve arkadaşları tekrar oyun salonuna geldiği esnada temizlik görevlisi müdahale ediyor. Kadınları çocuklardan uzaklaştıran temizlik görevlisi çocukları da alarak odadan ayrılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.