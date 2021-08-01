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Kadınlar bir anda birbirine girdi ortalık karıştı! Çevredekiler ayıramadı!

DHA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 9:46 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 11:03

Kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Dakikalarca kimsenin müdahale edemediği kavgayı çevredekiler toplanarak seyretti.


Taksim Meydanı'nda kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Uzun süre yaşanan kavgayı kimse ayıramadı. Birbirlerini yere yatırarak saçlarından çeken kadınlar dakikalarca kavga etti. Bir çok kişi kadınların etrafına toplanarak kadınların kavgasını seyretti.
 
Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı. Ayırmaya çalışanlara rağmen kavga devam etti. 
 
Taksim Meydanı'nda görev yapan trafik polisleri kavgaya müdahale etti. Polislerin de ayırmakta güçlük çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir kadın meydanda yatarak fenalık geçirdi. Kendine gelen kadın, arkadaşları tarafından götürüldü.
 

 
KAVGA CEP TELEFONUNDA
 
Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Bazıları kavgayı ayırmaya çalışırken bazıları da kavgayı seyretti.

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