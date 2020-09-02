Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' için bir araya geldi. Altın gününe katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.
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Kadınlar 'altın günü' yaptı, site karantinaya alındı
DHA | 02 Eylül 2020 Çarşamba - 13:43 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 14:49